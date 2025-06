- Poslednja dva meseca sam živeo na relaciji Šabac-Beograd-Peć-Mostar-Budva-Podgorica-Berane. Pre toga sam živeo na relaciji Beč-Regenzburg i Minhen. Moja majka je imala zdravstvenih problema tako da sam jedno vreme bio prinuđen da provedem sa njom i ocem. Jutros oko sedam časova sam došao u stan. Ivana mi je otvorila vrata i dala da prošetam psa. Kada sam se vratio uzela mi je ključ i stavila u gaće i izazivala me na nasilje.Ja nisam nasilan, odmakao sam se od Ivane i otišao u drugu sobu da spavam. Mislio sam da će situacija da se smiri, ali nastao je haos. Ivana je počela da viče po stanu kako bi komšije pomislile da ja nju maltertiram. Govorila je kako će da se ubije, da će da me zakolje, da se iselim iz stana jer ne može da me gleda. Rekla je da je bila intimna sa dečkom sa kojim me je prevarila u našem krevetu i sa kojim je sada u vezi za vreme našeg braka. Rekla je da će da udari glavom u šank i da pozove policiju da kaže da sam je fizički maltertirao. Na to sam joj odgovorio da ću ja da pozovem policiju, ali me je molila da to ne radim i da možemo ljudski da se dogovorimo. Ivana još uvek neće da potpiše papire za razvod dok joj ne upaltim iznos koji traži-objasnio je Aleksandar.