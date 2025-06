On je nedavno posetio Kipar. Željan pregleda i viralnosti na društvenim mrežama, otišao je do lokacije na kojoj se nalazi nekretnina i tamo snimio video u kojem je ispričao kako kruže spekulacije da je Arkan živ i da boravi u toj kući. Video je stigao i do Cece Ražnatović, a njoj se izgleda smučilo da se stalno o njenom pokojnom suprugu i njoj šire neke dezinformacije.