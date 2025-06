- Najviše volim da sarađujem sa Zdravkom Čolićem. On je zbog mene jednom prekinuo i intervju. Ostavio je sve druge novinare da bi se meni javio. Ja sam prolazio i kad me je video, rekao je: "Jao Božo, ne verujem da je i on tu!" Došao je i poljubio me je i vratio se kod kolega. Bili smo jednom i na ručku, zvao me je da idemo na ćevape.