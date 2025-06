- Senja je ušla u peti mesec i apsolutni je centar mog univerzuma. Kad želim da još nešto uključim u svoj život, potrebna mi je ozbiljna logistika i to samo ako mi ona da sat ili dva više sna. Teror savršene linije, koji postoji na društvenim mrežama, ne obuhvata samo one koje su nedavno dobile dete već i devojke, žene u srednjim ili starijim godinama, majke troje dece, domaćice... To me uopšte ne dodiruje. Ako neka žena uspeva da bude i doterana, i angažovana na poslu, da ima društveni život i da bude potpuno posvećena detetu - skidam joj kapu - rekla je Marija nedavno za "Stori".