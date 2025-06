Slušaj vest

Nekada najbolja teniserka na svetu, srpska igračica Ana Ivanović, poslednjih meseci u medijima je tek delimično zbog neočekivanog povratka na teren koji se dogodio u Ženevi. Mnogo češće je bivša reprezentativka Srbije i grend slem šampionka sa Rolan Garosa u centru pažnje javnosti zbog svog braka - navodno, on se već raspao, a Ana i nekadašnji nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger mesecima ne objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Nemački mediji prvo su pisali o avanturi Bastijana Švajnštajgera sa koleginicom Ester Sedlaček koju je upoznao tokom emisije u kojoj je bio fudbalski analitičar, ali sada imaju novu informaciju. Po njihovim saznanjima, Švajnijevo srce osvojila je Silva, udata žena iz Bugarske. Njihova deca idu u istu školu, pa je možda to zajednička tačka koju su pronašli.

Sa druge strane, Ana Ivanović ovih dana uživa na Mauricijusu. Daleko je od sportskih tema, deluje da je ni Rolan Garos ne zanima previše, a posebno ne želi da učestuje u tračevima o braku koji propada. Za sada se ne pominje neka nova ljubav bivše srpske teniserke, ali se brojni svetski mediji prisećaju koje je to poznate sportiste Ana volela pre nego što se udala.

Ko su bivši momci Ane Ivanović?

Za neke postoje čvrsti, za neke prilično labavi dokazi, ali spisak bivših momaka Ane Ivanović ima jedan zanimljiv detalj - svi su bili sportisti. Najmanje se pričalo o vezi sa španskim teniserom Tomijem Robredom koji je primetio Anu već na početku njene karijere, ceo svet je znao za ljubav sa Fernandom Verdaskom, zatim i za izuzetno buran odnos sa australijskim golferom Adamom Skotom, dok se stidljivo pričalo o Marku Stilitanu koji je veću karijeru napravio u biznisu nego u sportu. Srpski reprezentativac Ivan Paunić mnogo je voleo Anu Ivanović, ali je uspeo da je oženi tek Bastijan Švajnštajger - koji je, po informacijama iz Nemačke, taj brak i upropastio!

Kako je počela ljubav sa Tomijem Robredom?

Davno, u septembru 2007. godine, srpski tabloidi lansirali su vest da je jedna od najlepših teniserki sveta u vezi sa španskim teniserom Tomijem Robredom! Španac je pet i po godina stariji i već se bio prisutan na turnirima kada se Ana pojavila na najvećoj sceni, a nije mu promakla njena lepota. Počeo je da se udvara i šalje signale, što je srpska teniserka olako shvatala jer je Tomija pratio glas da je veoma opušten i da voli da ćaska sa devojkama. Ipak, da ima nečega Tomi je pokazao nekoliko meseci kasnije. Na Australijan openu 2007. godine nije uspeo da privuče Aninu pažnju, ali na US openu iste godine privukao je pažnju celog sveta! Na poslednjem grend slemu sezone Ana Ivanović je shvatila da su udvaranja Tomija Robreda ozbiljna, jer se Španac pojavio na jednom meču Srpkinje. Bilo je to u trećem kolu kada je Ana Ivanović savladala Veru Duševinu (6:1, 6:3), a Tomi Robredo je tom prilikom sedeo na VIP mestima, nedaleko od Anine majke. Medijima je to bio dovoljan signal - svi su pisali kako i porodica Ivanović zna za njihovu vezu! Ipak, taj odnos nije potrajao, ako je uopšte i postojao.

Sve novinske natpise Ana Ivanović je oštro demantovala u intervjuu koji je dala u septembru 2007. godine. "To ništa nije istina. Koliko su puta tako izašli članci koji uopšte nisu tačni. Ponekad se na turnirima ispričamo, ali daleko od toga da je nešto bilo izmedju nas...", rekla je jedna od najlepših teniserki svih vremena i dodala: "Daću vam ekskluzivnu informaciju. Nemam još nikoga".

Ko je Tomi Robredo, prvi "dečko" Ane Ivanović?

Nekadašnji španski teniser Tomi Robredo (43) rođen je u okolini Đirone, a gotovo 25 godina profesionalno je igrao tenis. Zaradio je u karijeri oko 14,5 miliona američkih dolara, osvojio 12 titula u singlu i svojevremeno stigao čak i do pete pozicije na ATP listi. Najbolji plasma na grend slem turnirima mu je četvrtfinale, a jedino na Vimbldonu nije uspeo da se domogne te faze turnira. U dublu je stigao do 16. pozicije na ATP listi, osvojio je pet trofeja i igrao je tri polufinala US opena, dok je u miks dublu igrao polufinale Australijan opena. Sa reprezentacijom Španije tri puta je osvojio Dejvis kup, a dva puta Hopman kup. U finišu karijere koja je trajala čak do 2022. godine fokusirao se uglavnom na dubl mečeve.

Pored toga što su ga povezivali sa Anom Ivanović, njegova karijera obeležena je i velikim skandalom u čijem se centru našao Novak Đoković. Iako je delovalo da su dobri prijatelji na početku karijere, Robredo je iskoristio jedan međusobni meč da napadne Novaka Đokovića i optuži ga za simuliranje tokom mečeva. "I ja sam trpeo bolove. Trčao sam 'kao lud' i stopala su mi gorela, ali nisam hteo da se žalim. Ako teniser nije dovoljno spreman, ne bi trebalo ni da igra. Posle svake njegove pauze trčao je neverovatno brzo i udarao jako. Ali, on je to već radio nekoliko puta", rekao je Robredo posle poraza na US openu 2008. godine.

Kada je Ana Ivanović volela Fernanda Verdaska?

Kao što smo već rekli, veza sa Robredom nije dugo potrajala, pa se on često ni ne pominje na listi Aninih momaka u svetu poznatih. Kao prva velika teniska ljubav Ane Ivanović često se ističe drugi španski teniser - Fernando Verdasko, još jedan veliki zavodnik u svojoj generaciji. Njih dvoje su se zbližili tokom US opena 2008. godine, a nisu dugo krili od medija da su započeli vezu. Podstaknuta novinarskim pitanjima, Ana Ivanović je na turniru u Pekingu otkrila u kakvim su odnosima ona i španski teniser. "Mi smo bliski. Proveli smo neko vreme na US Openu i slažemo se veoma dobro. Polako se upoznajemo, on je sjajna osoba", rekla je Ana Ivanović i tako privukla fotografe koji su narednih meseci pratili svaki njihov korak.

"Ana je jedna od najboljih osoba koje poznajem. Vesela je, pozitivna i uvijek nasmejana", rekao je španski teniser za svoju devojku. Romansa je trajala tokom čitave jeseni, a zajedničke fotografije nalazile su se na naslovnim stranama svih svetskih medija. Tokom oktobra, novembra i decembra 2008. godine čitav svet je pričao o Fernandu i Ani, a onda se desilo zatišje... Prestali su da se pojavljuju na istim turnirima, više nisu pravili raspored u skladu sa obavezama druge polovine, a svima koji su pratili tenis postalo je sumnjivo. Da je "puklo" postalo je jasno početkom 2009. godine. Ana Ivanović je rano eliminisana u Brizbejnu, gde je Fernando Verdasko stigao čak do finala. Ipak, srpska teniserka nije gledala te mečeve - otputovala je za Melburn kako bi se pripremala za Australijan open, dok je Španac ostao da ga novinari rešetaju pitanjima o (bivšoj) devojci.

"Bez obzira na to da li smo mi prijatelji ili ljubavni partneri, kada smo na turniru treba da se držimo svog posla. Nema vremena za privatne stvari. Sada smo tu da igramo tenis, a ne da se zabavljamo, provodimo vreme zajedno ili da se, možda, ponašamo kao tipičan zaljubljeni par", rekao je Verdasko i dodao: "Pokušaćemo da pružimo maksimum na terenu, a posle turnira nadam se da ćemo naći vremena da nadoknadimo propušteno i opet budemo zajedno". Možda tada nije znao, ali - Ana ga je već prebolela!

Ko je Adam Skot, golfer koji je osvojio Anu Ivanović?

Dok se španski teniser nadao da bi mogao opet da osvoji Anu, ona je primećena u društvu atraktivnog golfera Adama Skota, sportiste koji će sve do braka sa Bastijanom Švajnštajgerom biti najburnija veza u njenom životu. Ana i Adam su više puta raskidali, pa pronalazili zajednički jezik i obnavljali romansu koja je - čini se - definitivno prestala da funkcioniše tokom 2012. godine.

"Ako želite da se 100 odsto posvetite karijeri, jako je teško dati i 100 odsto nečem drugom. Jako je važno pronaći ravnotežu, a i kroz život vam se menjaju prioriteti", rekla je Ana Ivanović početkom 2011. godine medijima u Australiji, tokom jednog od perioda u kojima nije bila u vezi sa Skotom. Ipak, to nije bio i definitivan kraj njihovog odnosa! Naredne godine je Skot, prilično samouvereno, rekao da je "Ana Ivanović 100 odsto prava osoba za njega". To se nije ispostavilo kao tačno iako je prelazio pola sveta da gleda njene mečeve.

Ana je krajem 2011. godine pričala da mnogo voli da provodi vreme sa Adamom Skotom, jer on nije kao srpski muškarci. Za razliku momaka iz Srbije, australijski golfer je obožavao da joj pomaže u kućnim poslovima, što je Ana navodila kao jednu od omiljenih stvari kod svog izabranika. Ipak, Adam je napravio i jedan problem Ani...

Kako je Skot posvađao Anu Ivanović i Jelenu Janković?

Svi ljubitelji tenisa u Srbiji znaju da je odnos između srpskih igračica Ane Ivanović i Jelene Janković bio zategnut, iako su zajedničkim snagama odvele reprezentaciju do FED kupa. Upravo je izostanak Ane Ivanović sa reprezentativnog okupljanja bio povod za jedan od njihovih najpoznatijih sukoba.

Nakon što je Ivanović saopštila da neće igrati za Srbiju zbog loše forme u kojoj se nalazila tokom 2010. godine, a Janković zbog povrede nije mogla da igra iako je doputovala u Niš, FED kup tim je ostao bez ikakvih šansi protiv Slovačke. Srbija je izgubila taj meč (3:2), a istog vikenda su se u javnosti pojavile fotografije Ane ivanović i Adama Skota kako ispijaju kafu na Majorci. Bio je to povod da majka Jelene Janković žestoko udari po Ani Ivanović preko srpskih medija.

"Moja ćerka je propustila samo jedan meč za Srbiju tokom čitavih deset godina. Uprkos ozbiljnoj povredi zgloba pretrčala je pola planete kako bi stigla da igra za svoju zemlju. Za to vreme, neko drugi je uživao i pio kafu dok se moja ćerka povređena borila za svoju zemlju", pričala je majka Jelene Janković tada. Kasnije su obe teniserke isticale da su "zakopale ratne sekire", iako Jelena Janković nije bila pozvana na venčanje Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović.

Kako se novi teniser pojavio u životu Ane Ivanović?

Početkom 2013. godine otkriveno je da Ana Ivanović ima novog dečka! Ovog puta reč je bila o bogatom biznismenu Marku Stilitanu, koji je svojevremeno probao da bude teniser, ali mu to nije uspelo. Zapravo, on je tih godina svetskoj sportskoj javnosti bio poznat jer se na najvećim turnirima pojavljivao kao prijatelj Novaka Đokovića!

Tako je Mark i upoznao Anu, u tom trenutku najlepšu teniserku sveta, pa su njih dvoje uplovili u vezu. Brzo je Stilitano doputovao u Beograd, upoznao i roditelje srpske teniserke, a šuškao se i o planovima za svadbu. Od toga nije bilo ništa - raskid se dogodio baš brzo, a Mark Stilitano udaljio se od sveta tenisa. Ponovo smo ga videli tek pre nekoliko meseci, sa suprugom na meču Novaka Đokovića.

Nakon što je Ana Ivanović raskinula sa Stilitanom, on nije mogao bez žena iz Srbije. Pevačica Milica Todorović demantovala je da ga je smuvala na svadbi Novaka i Jelene Đoković, ali je zato nekadašnja članica grupe Models Anastasija Buđić iskoristila tu priliku! "Mark i ja smo se upoznali pre nekoliko godina u avionu. Tada je sve počelo. Iako su postojale velike emocije sa obe strane, putevi su nam se razdvojili i to se završilo. On je dobar dečko, ali više nismo u kontaktu", ispričala je pre nekoliko godina Anastasija.

Ko je jedini srpski sportista kojeg je volela Ana Ivanović?

Na listi sportista koji su bili u vezi sa Anom Ivanović posebno mesto ima košarkaš Ivan Paunić, jer je on jedini iz Srbije! Nekadašnji košarkaš Partizana, Mege, Vojvodine i brojnih inostranih klubova nekoliko je puta govorio o vezi sa srpskom teniserkom. Uostalom, mediji su od njega saznali nakon što se o tome samo šuškalo i to nakon meča koji je Ana Ivanović gledala u Španiji, a na kojem je on postigao pogodak za pobedu Fuenlabrade nad Bilbaom.

"Veoma sam srećan zbog velike pobede i mog pobedonosnog koša, koji posvećujem Ani. Mnogo mi je značila njena podrška", istakao je Paunić i dodao: "Ne volim da previše pričam u javnosti o svom privatnom život i zahvalan sam medijima što cene moju privatnost. Mislim da je dovoljno samo da kažem da je tačno da smo Ana i ja u ljubavi i da nam je prelepo. Uživamo, podržavamo se međusobno i to je dovoljno za sada".

Paunić je bio zaljubljen u srpsku teniserku, ali je ona nakon samo tri meeca donela odluku da raskinu. Navodno, porodica srpske teniserke nije blagonaklono gledala na vezu sa košarkašem, jer je taj odnos skretao Ani Ivanović mnogo pažnje sa tenisa. Sa druge strane, Paunić je smatrao da su mediji odigrali veliku ulogu u raskidu.

"Jedna veza je uništena. Ana i ja nismo više zajedno. A sve zbog medija", istakao je tada osvajač srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u dresu reprezentacije Srbije. Raskid se dogodio potpuno neočekivano. Ana Ivanović je nakon ručka sa porodicom uzela telefon, nazvala svog tadašnjeg dečka i kratko mu rekla "Ovo je kraj!". Povratka više nije bilo, a Ivan je kasnije oženio sa nekadašnjom srpskom misicom Milicom Jelić.

Kako je Ana Ivanović upoznala Bastijana Švajnštajgera?

Srpska teniserka i nemački fudbaler upoznali su se 2014. godine, a već dve godine kasnije stupili su u brak tokom kojeg su dobili tri sina. Venčanje je obavljeno u Veneciji 2016. godine, a Ana Ivanović je naslednike rađala 2018, 2019. i 2023. godine. Njihov identitet godinama je čuvala, u želji da ih zaštiti od popularnosti i medija koji su pratili svaki korak mame i tate.

A nema sumnje da su Ana i Bastijan već desetak godina jedan od najzanimljivijih parova evropskim tabloidima. O tome kako su se upoznali i zavoleli Nemac i Srpkinja nisu često govorili, ali poznati su određeni detalji - otkrio ih je niko drugi do Svetislav Pešić, selektor košarkaške reprezentacije Srbije.

