"Crveni ruž", "Švaler", "Živi, moje milo", "Od vina", "Izrael i Palestina", "Devojka tvog druga", "Bibi habibi", "Cipele", "Mastilo", "Siroče", "Crnooka", "Zakuni se u kurvu", "Svadba"... Samo su neke od pesama čiji je autor Saša Lazić, kompozitor i tekstopisac. Za 15 godina karijere sarađivao je s najvećim zvezdama muzičke scene, a ako bi se uporedilo koliko je ukupno pesama napisao, a koliko njih su postali hitovi, statistika kaže da je više nego uspešan u svom poslu. Hitmejker!

1/5 Vidi galeriju Saša Lazić Foto: Privatna Arhiva

Za muziku je nesporno talentovan, ali malo je poznato i to da ima i formalno obrazovanje za posao koji radi. Završio je Muzičku akademiju, diplomirani je pijanista, magistar. Prava retkost u današnjem muzičkom svet.

Ali ne voli da daje intervjue i da se medijski eksponira, zato javnost i ne zna toliko o njegovim uspesima. Posle skoro tri meseca pregovora i odlaganja, pričao je s nama o raznim temama. Naše čekanje se isplatilo.

Kako i kada si počeo da se baviš muzikom?

- Smatram da sam se rodio za muziku. Prve pesme sam napisao sa sedam godina. I to baš u nekom teškom periodu života, koji je možda i ostavio neke traume. Bio sam razdvojen od majke i oca kada je bio rat u Bosni, i eto, tada sam napisao prvu pesmu.

Ko je prvi čuo tvoj rad?

- Cela porodica. Imao sam hitove sa sedam godina (smeh). Potom u srednjoj školi... Ta folk muzika tada je bila "zabranjena" za nas koji smo se školovali za klasičnu muziku, a kada tinejdžerima zabraniš nešto, oni baš idu u to. Tako sam ja otkrio u tom periodu Seku Aleksić, Tanju Savić i sve ostale folk pevačice koje su mi tada bile zanimljive. Srednju školu pamtim po tome što sam se "ložio" da ću biti kompozitor jednog dana i imao sam super ekipu oko sebe koja mi je davala vetar u leđa. To nije bio slučaj na Muzičkoj akademiji, tamo su mi svi govorili da je sramota raditi folk i da sam ja pijanista. Ipak, talenat je pobedio i za vreme studiranja u Novom Sadu snimljene su moje prve pesme.

Koje su to pesme bile?

- Bane Mojićević je bio prvi poznati pevač koji je na televiziji izgovorio moje ime. "Padni u moj zagrljaj" je pesma koju sam radio za njega. Tu pesmu pamtim po prvom honoraru od 100 evra.

Foto: Damir Dervišagić

S kim si priželjkivao saradnju kada si počinjao?

- To je bilo tek 2015. godine, i to je Seka Aleksić. Tada su nastali hitovi "Crveni ruž", "Crnooka", "Doktore", "Brada od tri dana". Pre nje sam sarađivao i imao hitove, na primer "Od vina od vina" s Dadom Polumentom, "Mama, mama" i "Jedan pravi" za Maju Berović, megahit za Sandru Afriku "Devojka tvog druga". Ali nekako sam bio u senci. Mogu slobodno da kažem da mi je Seka promenila život, ali su zaista te pesme bile ono što i danas jesu.

Foto: Privatna Arhiva

Seka je nedavno rekla da si joj ti spasao karijeru.

- Desio se obostrani bum, eksplozija.

Pesma "Crnooka" nije bila namenjena Seki.

- Ne. Tu pesmu sam radio za Milicu Todorović, a njoj se ta pesma tada nije dopala. Ona je pričala kasnije u raznim intervjuima da joj je žao što tu pesmu nije snimila, ali šta je tu je. Takođe, pesma "Zakuni se u kurvu" je trebalo da bude za Milenu Ćeranić i ona je otpevala demo-verziju. Posle su je tražile i Severina i Andreana Čekić, ali je otišla u Sekine ruke. Seka je imala problem sa ovim u šta treba da se kune (smeh), ali smo uspeli. I sad opet imamo jedan problem u vezi s jednom reči u novoj pesmi, tako da razmišljam kako ćemo to promeniti i da li ćemo menjati.

U kakvom ti je sećanju ostao period kada se desila ta eksplozija s prvim hitom?

- Posle "Crvenog ruža", selim se za Beograd. Ispred studija pevači čekaju u redu, svi doneli novac i svi hoće "Crveni ruž". Međutim, taj period života pamtim po tome da sam se pretvarao u nekog biznismena, a ja to nisam želeo da budem. Želeo sam da budem umetnik i da trajem. Previše pevača, muzika je prešla u štancanje, a ja nisam želeo to. Za godinu dana u Beogradu sam to shvatio. Promenio sam te stvari i nastavio da radim onako kako sam želeo, i to je pun pogodak jer se kvalitet čuje. Meni su dolazili, tražili pesme kao što su hitovi koje sam uradio, a to nije moguće ako neko želi kvalitet. "Crveni ruž" nikad ponovo neće biti "Crveni ruž", niti će "Švaler" opet biti "Švaler". To su pesme koje postoje, daj da pravimo nove.

Tvoje pesme su vrlo životne. Odakle inspiracija?

- Mnogo čitam, mnogo gledam serije. Mislim da sam ceo Netfliks pregledao. Drugo, inspiriše me i moj život, život moje okoline i život izvođača. To je nepresušan izvor inspiracije. Svaku drugu ili treću noć, na primer, u dva ujutru me pozove Sandra Afrika i priča mi šta joj se desilo tog dana ili nekoliko dana unazad, koliko se nismo čuli. Sandra je stvarno nepresušan izvor informacija. Ona i ja smo imali saradnju, pa smo prekinuli, sedam godina nismo sarađivali. A kad smo obnovili kontakt, krenula je sa svojim ispovestima (smeh).

1/9 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES

Zašto je došlo do prekida saradnje?

- Mi se nismo svađali. Imali smo prekid zbog različitih pogleda njenog menadžera Mikiše i mene, nismo se pronašli jednostavno. Pre dve godine mene zove nepoznat broj, ja nemam naviku da se javljam na takve pozive i ne znam zašto sam se javio. Međutim, javljam se ja i čujem: "Ćao, ovde Sandra. Je l' imaš neku pesmu za mene?" Ja je pitam koja Sandra, ona kaže: "Afrika." Ma, kad se nisam srušio. Posle toga ona dolazi ispred moje zgrade, pozdravili smo se kao da nikad nije došlo do prekida saradnje. Nisam tada imao nikakav plan za nju, ali kad smo se našli na poslovnom sastanku i kad sam je pitao kako je i šta ima novo, ona je narednih tri sata odgovarala na moja dva pitanja. Nigde nismo spomenuli muziku (smeh). Ostalo je istorija kako su nastale sve te njene pesme i one koje će tek izaći.

Foto: Privatna Arhiva

Možemo da kažemo da si uključen i u karijeru Tanje Savić. Neke od njenih najvećih hitova pisao si ti.

- Tanja je jedna od tih koja je došla posle "Crvenog ruža". Ona je došla s njenim bivšim mužem Dušanom kod mene u studio, a meni je uvek bila velika želja da radim s njom, rekao sam već. Te godine njoj je karijera bila u padu, to je bilo 2015/2016. Inspirisala me da joj napišem pesmu "Švaler". Napisao sam joj tekst na papir, dao joj u ruke i ona čita: "Nepoznatu ženu psovala i čupala..." i kaže: "Neee, ja ovo neću da pevam." Kažem joj: "Nije to sve, čitaj dalje." Onda ide: "Oko tebe noćas dve, tri gole...", a ona kaže: "Neee, neću ovo..." Ali kad je ušla u gluvu sobu i zapevala, sve nas je oborila s nogu i tu se nazirao njen kambek. I tada Tanja završava tu pesmu i pojavljuje se Emir Đulović, koji je u to vreme dolazio kod mene na sastanak povodom saradnje koja i danas traje. On tu nešto pevuši "Švalera" i mi ga uguramo u studio i on snimi taj čuveni deo, tu improvizaciju u jednom delu pesme. Kasnije su me svi pitali ko je to, čiji je glas. To je neka energija iz koje je izašla naša saradnja koja traje i danas.

Za Emira Đulovića si radio sve pesme, dugo sarađujete. Tu ima nekoliko hitova - "Cipele", pa "Svadba", "Merlin", "Živi, moje milo"...

- Emir je najtalentovaniji vokal na našim prostorima što se tiče muškaraca. Specifičan i svoj. Naša ozbiljnija saradnja se desila 2018. godine kada smo seli i razgovarali i kad me je poslušao apsolutno za sve što se tiče ovog posla. On je čak i godinu dana sedeo kod kuće, nije izlazio iz teretane, bavio se izgledom i onda je dočekao mega hit "Cipele". Tada smo i on i ja imali 1.000 evra u džepu. Ukupno smo toliko imali za ulaganje u taj projekat. Ima tu mnogo anegdota u vezi s tim spota koji sam ja izmislio. Tu sve deluje skupo, a moja drugarica je išla po sekend hendovima i kupovala stvari za statiste i pevača i pevačicu. Kupio sam kamp kućicu za 100 evra i zapalio je u spotu. Posle toga idu pesme "Merlin", "Svadba", pa onda "Živi, moje milo".

1/6 Vidi galeriju Emir Đulović Foto: Printscreen/Instagram

Pesma "Svadba" je duet s Radom. Imao si prilike i s njom da sarađuješ. Šta možeš da kažeš o njoj?

- O Radi sve najbolje. Sve reči hvale s jedne strane, a s druge strane mogu da je iskritikujem. Skoro je bila da mi donese neki novac za pesmu. Dala mi je kovertu, ja došao kući, brojim... Kad ono, nekoliko hiljada evra više u koverti. Zovem je i kažem da ima više, a ona kaže da nije višak i da sam ja to zaslužio. Rada je veliki džek. A s druge strane, jako je lenja. Mora da se posveti karijeri, da više snima, da radi i bude u studiju jer nju narod voli i njena karijera zaslužuje više.

Foto: Privatna Arhiva

Sarađuješ sa Aleksandrom Milićem Milijem. Pre intervjua si nam rekao da ti je on bio uzor.

- Da se vratimo na moju srednju školu... Mili je bio moj uzor. Godine 2021. me je pozvao da sarađujemo i oduševio sam se. Za ovih nekoliko godina druženja i saradnje, od njega sam mnogo naučio. Prvo o životu, a tek onda o poslu. Bio sam kod njega u Turskoj dva meseca, radili smo za novi album Miligrama i mislim da će to biti nešto potpuno novo i ono što treba našoj muzici. Za saradnju je jako težak, neke tekstove sam ispravljao i po deset puta (smeh). Pored njega sam upoznao i Ljilju Jorgovanović, za koju mogu da kažem da je, pored Dina Merlina, jedini živi autor iz čijih tekstova mogu da učim.

Foto: Privatna Arhiva

S Marinom Tucakovićem se nisi upoznao?

- Nismo se nikada upoznali. Ali me zvala posle pesme "Cipele" da mi čestita i tada mi je rekla da se takva pesma neće snimiti narednih 20 godina. Kad smo kod te pesme, Mili je, na primer, rekao da je pesma glupost (smeh). Kasnije je promenio mišljenje i odlepio na pesmu kao i svi.

1/23 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Da li se dešavalo da se izvođači otimaju zbog neke pesme?

- Za pesmu "Švaler" me je zvalo desetak pevačica. Sve pevačice koje su prošle kroz studio tražile su baš tu numeru jer su bile odlepile na nju. Pre neku noć je Tanja imala koncert u Novom Sadu... Publika je reagovala kao da je pesma juče izašla.

Za Tanju si radio i pesmu "Siroče", za koju je ona rekla da joj je biografska.

- Pesma je pisana za nju i o njenom životu. Zbog svega što je tada proživljavala s bivšim suprugom i ostalog, ja sam napisao taj tekst i ona plakala kad ga je čula. To je snimljeno iz tri "tejka".

Da li se desilo i da su ti vraćali pesme ili da nisi verovao u neku pesmu?

- Generalno ne. Sve pesme za koje sam imao dobar osećaj tako su i prošle. Možda sam više očekivao od pesme "Pozdravi", taj tekst mi je jedan od omiljenih. E, i kad je izašla pesma "Mastilo", bio sam razočaran jer su se svi u mojoj okolini "sekli" na tu pesmu, pa i ja. Ali s vremenom je pesma našla put do publike i možda zbog toga verujem da se kvalitet i dalje ceni.

1/5 Vidi galeriju Muzička zvezda Tea Tairović večeras premijerno izvodi pesme sa novog albuma koji nosi naziv “Aska” Foto: Kurir

Tea Tairović je kantautor, ali je s tobom sarađivala na drugom albumu, uradio si joj pet pesama.

- Tea je tada najavila album i koncert na Tašmajdanu. Pozvala me je i to je bila najbrža saradnja dosad. Bila je žurba i uspeli smo, ali ginuli smo i dan i noć. Tea je neko ko najbolje kroz ples oseća muziku, a na sve to peva, piše. Ona je unikatna.

Da li bi sarađivao s treprima, reperima?

- Pa mislim da bih se tu super snašao.

Foto: Privatna Arhiva

Imao si sudski spor sa Andreanom Čekić zbog pesme "Cipele". Njena advokatica je nedavno izjavila da si ti dobio na sudu. Ni ona ni ti se niste otada oglašavali.

- Tačno je. Dobio sam je na sudu još pre godinu dana. To je završeno. Nisam još isplaćen, ali kad dođe do toga, kompletan novac će biti prosleđen u humanitarne svrhe. Nismo ni u kakvim odnosima, niti imamo kontakt. Potpuno sam ravnodušan prema celoj toj priči. Nedavno je bio veliki praznik, Spasovdan. Na taj dan otišao sam u manastir Velika Remeta i tamo oprostio svima sve!