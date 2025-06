- Odlično sam, super, dobro sam dovela me mama ovde na lečenje jer sam se kockala sa Milošem i ona se mnogo naljutila jer sam opet uveče htela da idem. Bili smo kod ujne pa sam otišla u kazino i ona me tu zatekla, pozvala je Hitnu pomoć i policiju i dovela me ovde na lečenje od zavisnosti. Neću ostati duže od deset dana ovde - rekla je Miljana, na šta je nadovezala Marija.

- To je bolest, to roditelji što dozvoljavaju ja ne svim silama ću da se trudim da shvatim šta je radila. Da posedi malo ovde da joj ovo bude kazna a i dobro će da joj bude. Dolazim svaki dan, sedimo pijemo kaficu razgovaramo da shvati zašto je došla i svaki put kada je budem našla tamo dovodiću je ovde i svaki boravak će da bude duži. U Turskoj i Švedskoj su zabranjena kazina, deca ovde misle da će na brzinu da dođu do para da bi išli na more. Daju im jednom, ista prevara i posle stalno gube. Ljudi se ubijaju zbog dugova. Cela porodica u Nišu, žena advokat, otac lekar i dvoje dece. Svi su se obesili, prodali stan i auto. Moram to da sprečim jer znam do čega dovodi, ovo je najbolje - rekla je Marija vidno potresena.