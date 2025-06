Folk diva Dragana Mirković još jednom je dokazala da je neprikosnovena zvezda na Balkanu i to spektakularnim koncertom održanim na stadionu "Dragan Nikolić" u Pirotu .

Na gradskom stadionu okupilo se 40 hiljada ljudi koji su uživali u predivnoj noći koju im je Dragana priredila predajući se muzički pirotskoj publici od početka do kraja, potpuno. Na taj način muzička zvezda je otvorila letnju sezonu koncerata, a ovo je bilo nešto što je prvi put održano u regionu ovog leta.

Stadion je bio mali da primi sve one koji su hteli da uživaju u spektaklu folk dive, pa je čak mnogo ljudi ostalo ispred ulaza u stadion, kako bi makar slušali Draganu.

Dragana će i tokom narednih nedelja nastaviti svoju veliku regionalnu turneju, a uskoro se očekuje i premijera najveće svetske humanitarne akcije kroz pesmu "Why, oh why", na kojoj sarađuje sa globalnim zvezdama, a za koju je tekst napisao njen menadžer Dražen Damjanović.