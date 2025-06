Pojavljivanje u Zvezdama Granda i njene vokalne sposobnosti oduševljavaju region i njeno pravo ime i prezime postaje prepoznatljivo, a nakon finala Mandićeva nastavlja sama karijeru

Slađana Mandić muzičku karijeru započela je sa sedamnaest godina u Bosni, odakle je rodom. Dve godine kasnije kreće da radi u Srbiji sa najvećim imenima naše scene, a onda ide na festival i tamo dobija nadimak Nikita. Po tom nadimku i dan-danas je pamte mnogi.

Pojavljivanje u Zvezdama Granda i njene vokalne sposobnosti oduševljavaju region i njeno pravo ime i prezime postaje prepoznatljivo, a nakon finala Mandićeva nastavlja sama karijeru. O pesmi koja ju je proslavila u Srbiji, karijeri, kolegama, Saši Popoviću ali i razvodu nakon 12 godina braka, Slađana je govorila za Kurir.

Kada počinješ profesionalno da se baviš muzikom?

- Od sedamnaeste godine, prva ozbiljna svirka bila mi je sa 19 godina, baš na moj rođendan. Sećam se, vila Jelena s Acom Pejovićem. Dugo sam radila s njim na početku svirke. Od svadbi, pa nadalje.

Kako odlučuješ da se pojaviš u Zvezdama Granda?

- Nagovorila me moja sestra. Ona se isto takmičila, prošla je samo jedan krug i ja sam išla s njom da je podržim. Ja sam tada već na neki način bila afirmisana i mislila sam da će mi reći da tamo za mene mesta nema jer šta ću ja tu. Onda sam otišla pa šta bude i stvarno kad me je Saša Popović video, bio je u fazonu "Šta ćeš ti ovde" , zezali smo se. Nisam imala kampanju, reklame, niti kartice te neke koje su tada bile aktuelne. Ja sam išla i takmičila se, a u glavi mi je uvek bilo da taj krug sigurno ispadam. Saša me kritikovao stalno kako se nisam snašla, kako se ne borim, a ja došla do finala. Iskreno najviše je sve odjeknulo zbog mog pevanja i kada sam otpevala Breninu pesmu "Ne bih ja bila ja". Od te godine smo Amar Gile i ja napravili taj presek da su bosanskohercegovački pevači počeli da se prijavljuju za Zvezde Granda. Mi kad smo počinjali ni Makedonci nisu dolazili.

Foto: Edvin Kalić



Mnogo te ljudi porede s Brenom. I zbog glasa i zbog stasa.

- To je sasvim normalno. Iste smo skoro visine, dolazimo iz istih krajeva, obe smo plave, pevala sam puno njenih pesama, kažu da imamo i isti stil pevanja, to mi je uvek laskalo. Uvek sam imala veliku podršku od nje. Bila sam joj gost i na koncertu u Tuzli, baš me podržava i puno sam naučila od nje.

Imala si nadimak po kojem te i danas mnogi prepoznaju - Nikita. Otkud Nikita od Slađane Mandić?

- Ja sma bila u jatu "Music star prodaction", na čelu sa Ganetom Pecikozom koji je vodio nas nekoliko pevača i tad je bila u Srbiji mega popularna serija Nikita, a meni su govorili da ličim stalno na tu glumicu Petru Vislon. Tada se na sceni pojavila i Emina Jahović koju su svi upoređivali sa Penelope Kruz i to je bilo vreme kada je stvarno to bilo "in" da imaš nadimak po nekoj svetskoj faci ako ličiš na nju. I to je tako bilo: Emina je Penelope, ja sam Nikita.

Jel ti baš Gane dao nadimak?

- Da. Ja sam tada bila pop izvođač i prijavila sam se za Budvanski festival. Idemo mi tamo i Gane kaže: "Idemo kao Nikita, zvaćeš se Nikita. Nema imena i prezimena, ljudi te zbog poređenja s glumicom već prepoznaju i tako ostaje. Novinari te tako znaju i tako idemo." Posle sam snimila album pod tim imenom, međutim ja sam jedva čekala da se rešim tog nadimka. Prosto mi nije legao.

Foto: Edvin Kalić



Kako si dobila svoje pravo ime Slađana?

- Kad sam se ja rodila moj stric je tada čitao časopis "As" i na naslovnoj strani je bila legendarna Slađana Milošević. Bila je opcija da se zovem Nina kako se sada zove moja sestra, ali stric je rekao - Ne, ona treba da se zove Slađana. I tako je ostalo. Prezime mi je Mandić, ali nisam rođaka Oliveru Mandiću. (smeh)

Mnogi nakon Sašine smrti iznose neke negativne priče o kojima ranije nisu govorili. Kako pamtiš taj period života?

- Mene su uvek dočekivali raširenih ruku. Ja nisam imala problema, takmičila sam se pošteno i došla do finala. Za Sašu sve najlepše. Uvek je bio uz mene i uvek je bio podrška. Gledao je i moju emisiju koju sam vodila na bosanskoj televiziji. Nosim najlepše uspomene.

Mišljenje o koleginicama iz Bosne koje su takođe bile u takmičenju Zvezde Granda, Džejla, Azra, Šejla?

- Tako kako si ih poređao da se ne zna koja je lepša, a koja bolje peva... Ja sam stalno govorila da meni treba konkurencija iz moje zemlje. Jer su nekako više muški izvođači iz Bosne bolje prolazili i isticali se. Tako da eto njih tri su čist primer kako neko treba da radi ovaj posao. Ulažu u pesme, marketing, izgled. One su baš kako treba, kako mi se dopada.

Snimila si obradu pesme "Ovo u grudima" koju u originalu izvodi Vesna Zmijanac. Kako si se odlučila baš za tu pesmu?

- Iskreno ja sam veliki emotivac. Sve radim po osećaju. Ta pesma je na mom repertoaru godinama i svi oni koji prete mene su mi govorili "Ajde molim te snimi tu pesmu". Na stranu što obožavam Vesnu, meni su te pesme iz tih godina neka najlepša stvaralaštva Dina Merlina. Vrlo je ta pesma usko vezana za Sarajevo. Ja sam to snimila pre dve godine, ali za to što se čekalo je kriv Merlinov gitarista Dino (smeh). E, kad je Dino Merlin slučajno čuo to što smo snimili, oduševio se. I tako smo uradili. Imala sam želju da ta pesma zvuči malo novije, a i desile su se neke stvari u mom životu i ta pesma je snimljena u pravo vreme.

Foto: Edvin Kalić



Kad smo kod tih stvari. Nedavno si se razvela nakon 12 godina braka?

- Biće dana kada ću govoriti o tome. Neke stvari se jednostavno dese i bitno je da je prošlo sve u mirnom tonu. Deca su nam sve u životu, tako da se nadam da će i on kao i ja uvek imati najlepše reči o meni. Neke stvari se jednostavno dese kad se najmanje nadaš, ali ne dam na njega.

Šta dalje možemo da očekujemo od tebe?

- Ja mislim da je moje vreme došlo. Polako se sve priprema. Radim sa najboljim mogućim autorskim imenima u Srbiji. Ali kad bude gotovo sve će se znati.