- Evo mogu da ispričam da me je Toma Zdravković zvao "šegrt" i jednom mi je rekao: "Šegrte, idemo na jedan koncert koji nikada u životu nećeš zaboraviti", a u stvari me je vodio da bih ja to sada ispričala. To nije nažalost ušlo u film jer nisu znali. Koncert je bio u ludnici, na F odelenju klinike, a ispred nas je bilo jedno 50 bolesnika, on je bio na maloj sceni sa klavijaturistom, a ja sam sedela na malom stolici pred njega. To je bilo nezaboravno, na kraju su svi plakali, oni su tražili da im peva ‘Dotakao sam dno života’, Toma je isto plakao. On je bio zaista poseban - ispričala je Vesna za domaće medije