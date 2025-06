- Nisam željna ničega, ali padam na pažnju. Stub jedne veze je pažnja. Bila sam sa Mikišom deset godina. Stariji je od mene dvanaest godina, ali smo se sjajno slagali. Međutim, ja nisam jurila posao i karijeru. Veoma je čudno to bilo. Težila sam ka tome da mu rodim decu. Nikad ne guram stvari pod tepih. U nekoliko navrata sam mu rekla da ću otići, on nije verovao u to, jer je mislio da posle čitave decenije, koliko smo bili zajedno, ja neću ići dalje. Kad smo sagradili sve, ja sam otišla. Otišla sam u pedeset kvadrata, iznajmila sam ih - ispričala je u emisiji "Magazin IN" Sandra koja je već duže vreme slobodna.