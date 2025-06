„Ljudi, da ll je moguće da čitam komentare u kojima se neki ljudi smeju onima koji su otišli na more i poneli svoju hranu, nemaju ležaljke pa leže na peškirima, a otišli su sa decom. Da li je moguće da je to nekom predmet sprdnje? Niko nije pomislio da neke porodice ne mogu sebi da priušte hotele sa pet ili petnaest zvezdica i da neke porodice jedva krpe kraj sa krajem, a žele da priušte svojoj deci more jer žele da vide more. Na primer ja kao dete nisam videla more. Tek sa dvadeset i nešto godina sam prvi put videla more kad sam sebi sama priuštila da odem na more i zaradila novac.