Nikakav, katastrofa, uvek je govorio da ja nisam onako kako je zamislio... Moja majka je 27 puta prekinula trudnoću, 72' godine je rodila mog brata Zorana i njemu je sa tri godine ustanovljena cerebralna paraliza i njoj su doktori rekli, pošto je nju otac tukao u trudnoći, da više nikada ne rodi. Svaki put kada je dolazio pijan, ona je ostajala trudna, to je bilo mučenje! To je film, najružniji horor film. Nikada nije htela da rodi tu decu, nije želela, kome da rodim?! I 76' godine je ostala trudna, kada je mene trebala da rodi, otišla je kod jedne komšinice na zajam milion dinara i ona joj je rekla: "Opet ideš da?", ona je rekla: "da", ona joj kaže: "Poslušaj me, nemoj da uradiš to" - rekao je on pa dodao: