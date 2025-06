Marko Miljković u društvu brata stigao je na aerodrom ''Nikola Tesla'' kako bi se čekirao na let za Nemačku. Ipak, sudbina je imala drugačije planove.

- Umesto da vam se javim iz Nemačke, evo javljam se ispred policijske stanice. Snimio sam prilazak pasoškoj kontroli, dođem tu i zaustave me. Stavili su me u pritvor, nisu mi stavili lisice doduše, ali sam bio lišen slobode. Sve se dogodilo zbog saobraćajnog prekršaja, prekoračenje brzine van naseljenog mesta. Nije neki veliki prekršaj, ali je prekršaj pa imaju pravo. U principu su bili dobri prema meni, samo sam izgubio četri sata - otkriva Marko Miljković i dodaje da je sreća što se sve ovo izdešavalo sada nego kada porodično treba da otputuju na more.