- Neko me kune 100% - napisao je Ilić.

Luna Đogani nedavno je u svom podkastu spomenula jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase i tom prilikom je izjavila da je zgrožena time što vređa žena, na šta joj on nije ostao dužan, već ju je žestoko isprozivao.

Marko Miljković, njen suprug, nakon toga je zapretio Bogdanu jer mu je vređao suprugu. Bivši učesnik rijalitija mu je poručio da je to poslednja žena koju je više ikada vređao.

Baka Prase je na to imao spreman odgovor.

- Da li je ovo šala? Da li je on ozbiljan? J***m i tebe i tvoju ženu k***u, šta hoćete od mene? Sjašite s mene, šta je čoveku, šta priča? Do juče nisam znao ko je čovek? On priča nešto, pa dođi, čekam te - rekao je Baka.