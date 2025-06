Jedan od najskupljih satova na našoj estradi ima reper Devito, koji je svoj novi zlatni "roleks" ponosno nosio, i s njim pozirao na koncertu Jelene Karleuše u Beogradu na vodi. Njegova cena je trenutno oko 75.000 evra, a u pitanju je model "dajtona" u kombinaciji žutog zlata i zelene boje, a on će tek dobiti na ceni u bliskoj budućnosti s obzirom na to da se već neko vreme više ne proizvodi, i da će do kraja godine biti isporučeni poslednji komadi.