- Da zauvek stavimo tačku na te priče, ja sam imala svoju tačku, nisam se skidala. Pa stvarno sa 78 kilograma kako tačno da se "naberem" na šipku.Dolazile su razne poznate ličnosti, kao kod nas kad bi dolazili tajkuni. To je bio andergraund klub gde su dolazili bogati glumci, pevači, gde je bilo intimno i drugačije, tu su samo najbolji mogu da uđu. Bila sam ocepljena od srama i kucala sam od kluba do kluba ne bi li pitala gde mogu da pevam. Takva sam i dan danas iako tako ne izgleda. Napravila sam zid koji je samo štit od svega što može da me povredi. Ja plačem, stalno plačem. Ako se posvađam sa prijateljicom, ako mi dete plače, stalno. Ja sam objasnila plakanje... Jedina razlika između mene i drugih žena koje plaču je što moja suza padne na tipku klavira i nastane pesma.