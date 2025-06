- Na nastupima se jeste kod mene svašta dešavalo, ali ima situacija. Kad još nisam bila u Grandu, radili smo neko veselje pod šatorom, negde kod Smedereva. Kako bi se sredilo neko blato koje je bilo tu svuda oko nas, postavili su neke ćebiće dole po podu. Tako smo na kraju svi posedali u to blato i tako je proteklo veselje - rekla je Rada pa je objasnila da se na tezgama dobro izigra i tako smrša, dok u selu nabaci koji kilogram:

- Cele godine znam šta me čeka u decembru i inače najviše radim pred kraj godine. Tačno je da mi je mnogo bio naručen imunitet zbog posla. Nekad ne radim od ponedeljka do četvrtka, ali stalno sam bukirana. Ja drugačije ne znam. Kad mi neki domaćin otkaže nastup, ja taj vikend sedim kući i ugojim se par kilograma. Kad god ne radim to mi se desi jer gledam po ceo dan i noć serije. U tim trenucima kažem sestri da ću da se pretvorim u bumbara, jer budem otečena.