Ceca Ražnatović pronašla je mir na Kipru, a raskošnu vilu pored mora pazarila je 2006. u Aja Napi. Kuća se prostire na 400 metara kvadratnih i ima pogled na more, pa pevačica, čim izađe iz dvorišta, ima pristup jednoj od najlepših plaža. Ceca je više puta isticala da na Kipar odlazi kad joj potrebno da napuni baterije za velike koncerte, pa neretko otputuje i sama.

"TO ME JE UBILO" Miloš Bojanić vlasnik najlepše vile na obali mora, zbog ovoga je odustao od prodaje: Pričali su o MILIONIMA Foto: Pritnscreen/Grandonline

Muzičar Goran Bregović poseduje dve nekretnine u Perastu, takođe u Crnoj Gori, gde najčešće letuje njegova supruga Dženana sa ćerkama jer on zbog obaveza ne stiže da ode. On je prvo kupio trospratnu kuću od kamena, čija je vrednost procenjena na dva i po miliona evra, a potom je kupio hotel i vilu "Perast", koju je proširio restoranom i terasom s pogledom na more.