- Ja sam tada živela i u Hamburgu, i u Beogradu. Kod mene je bio takav sistem trenutnog življenja da sam dolazila u Srbiju, pa odlazila u Nemačku. Za mene je to bio period lepog života i ostajem apsolutno pri tome. O daljim detaljima ne bih govorila jer nije u opisu moga htenja - zaključila je Sneki.

− Ni za čim ne žalim. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. To bi ujedno bio moj savet svim ljudima, ako sam uopšte akreditovana za to: sve što treba da vam se desi, desiće se. Nema suza, idemo dalje. Tako je u ovom krugu, idemo u neku drugu dimenziju, možda će biti drugačije − zaključila je i dodala da prema svoj deci u okruženju gaji neizmernu ljubav, da ona to osećaju i umeju da uzvrate.