Koliko godina ga znam nikad nisam videla da on voda neke ribe, ma kakvi. On poštuje svoju porodicu, on se samo šali i lupeta. Slađa uživa pored njega. Ti što pričaju da rade svašta, ti ne rade ništa a ovi što ćute su najopasniji. Ako je Đaniju tu mikrofon i piće on i ne primeti ženski rod. Rekla bih ti ja da je drugačije.

Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Ja odem na tezgu pojavi se neki gazda i pita koliko da ti dam, koliko koštaš. Ja sve mislim priča o tezgi, a on kao ne nego koliko koštaš posle tezge. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare, odeš u dva sa dva i to ti je to. Ne prihvatam nikako godine, živim pun gas, sve dokle sam zdrava, ja sam mlada ko rosa u podne.