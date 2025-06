- Prijatelji moje majke su mene izveli iz Zvečanske, ja sam kod njih bila do 7. godine. Nedeljom večera, kupanje, kosa, znala sam za Božić, za jelku. Mama nije znala da pazi na mene, nije znala da me hrani, radila je dva posla. Ja sam prešla iz jednog divnog života sa kumovima, ona se posvađala sa kumovima i dovela me u Oblakovsku i tu je nastao haos. Kad dođem iz škole hladno je, nema ručka. Kada u kojoj se kupam, ja ne znam gde je ona to našla.