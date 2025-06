- Pre ovih pesama, sam obradila oko 8 pesama. Nije bilo autora koji su mi rekli ne, čak su se pojedini i zahvaljivali. Dobila sam veliku pohvalu od Jelene Trifunović zbog pesme ''Da ne vidi ona''. Realna sam, sve je u svoje vreme. Da sam ranije ušla u ovaj posao, ne bi to bilo to. Prošla sam kroz neke stvari koje obliku čoveka. Istina je da me je povezivanje sa nekim ljudima pomoglo u medijima. Nećemo da se lažemo. Sa osmehom se sećam prošlosti, da nije nje, ne bi bilo mog sina - rekla je Milica Ristić.