Hitmejkeri objavili duet koji obećava!

Peđa Jovanović i Dado Polumenta upriličili su druženje sa medijima povodom promocije novog dueta "Lijepo zlo".

Tom prilikom otkrtili su nam, kao pevači sa velikim iskustvom i godinama karijere, šta se više isplati - biti autor ili izvođač numera.

- Pošto sam bio i jedno i drugo, definitivno je isplativije biti pevač, ako si posvećen i ako redovno publici pružaš dobre i kvalitetne pesme. Meni je lično to lepša priča, više volim to da radim i više mi se isplati - otkrio je Peđa, a Dado se na to nadovezao:

- Ja mislim da Peđa, a ni ja, ne bismo bili danas ovo što jesmo da nismo dubinski prošli kroz celu tu priču. Da nije bio producent, na primer meni pre 15 godina, da nije svirao, da ne poznaje kompletno sve i ton i sliku, on ne bi mogao sada da bude ovakav umetnik kakav jeste. Biti samo pevač, to jeste lepo, ali mislim da to vremenom brzo izvetri, a postati legenda, kao Oliver Dragojević, Dino Merlin, Đorđre Balašević... Oni su svi satkani od tih stvari, oni su morali poznavati kompletnu logistiku i bili uključeni u sve. Na tome sam ja Peđi Peđi zahvalan, jer umetnik je sastavljen od mnogo stvari i sve mora biti na mestu da bi bio jedan Peđa Jovanović ili Dado Polumenta ili neko ko je mnogo jači i bolji od nas.

Iako iza sebe ima godine karijere i niz uspeha, Peđa smatra da ga velike stvari tek čekaju.

- Lepo je što pominješ te veličine, ja smatram da sam i dalje na početku i nadam se da će neko jednog dana o nama da priča tako i srećan sam što je od mene do njih put dugačak, jer ću uživati u svakom koraku.

Polumenta je imao višegodišnju pauzu u muzičkoj karijeri, te je sada otkrio i razlog.

- Napravio sam pauzu od tri godine jer sam bio pregrejan od nastupa, putovanja, svega. U međuvremenu se desila i korona, gde sam se ja totalno isključio, a on (Peđa) totalno uključio. Ja sam zaboravio da sam pevač, pa uključim "Zvezde Granda" i navijam, šaljem poruke podrške klincima, a oni ne mogu da veruju. Davao sam im vetar u leđa. Tako da nisam pevao, ali sam srcem bio tu. Shvatio sam da je to sastavni deo mog života i da ne mogu bez muzike. Došao sam do ćiška i nisam mogao dalje, ali sada sam ponovo krenuo dalje i mislim da će moja karijera tek da se napravi. Ja sada imam nekih tridesetak hitova, režirao 65 spotova, 65 pesama napisao, sve svoje stajlinge sam sam radio i sve to radim srcem.