Aradinovićeva je, kako kažu njeni obožavaoci, bila stilizovana za desetku, ali je ponašanje bilo ravno nuli. U 21. veku, u 2025. godini, potpuno je normalno da javne ličnosti na uživo svirci budu snimane telefonima sve vreme. Taj trend nije počeo od juče, i to i sama Edita zna, s obzirom na to da često ima nastupe i da obično snimci s njenih nastupa budu veseli i pevačica je uvek dobro raspoložena. Međutim, izgleda da joj te večeri nije bilo sve po volji.

Kako se može videti na videu, Edita peva nasred bine, ekipa za stolom je snima najnormalnije s pozicije stola, pevačica to uočava i dolazi do njih. Nakon što im se približila, pruža ruku, pokušava da im otme telefon i uz to im govori: "Nemoj da me snimate, dosta sa snimanjem, dosta, molim te".