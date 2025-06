Andrena je muđutim sada u emisiji Stars specijal na Kurir televiziji otkrila do detalja kompletan proces od svađe do prijateljstva.

- E, onda su njeni fanovi krenuli u napad na mene i to je došlo do nje. Onda se nešto zezala na konto mog prezimena i blokirala me svuda. E, onda se sretnemo na aerodromu i "Ćao" ona meni, "Ćao " ja njoj, zagrljaj i kao da ništa bilo nije. Imale smo zajedničkog menadžera i jednom smo provele ceo dan bile zajedno. To je bilo sjajano. Eto, to je ta priča - zaključila je Andrena.