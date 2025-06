Milena Plavšić je rekla da je dugo oklevala da se obrati Saši Popoviću za pomoć

Pevačica Milena Plašić je ogolila dušu i govorila o Saši Popoviću koji joj je, kako je rekla, jedini pomogao kada niko drugi nije želeo.

Milena Plavšić je rekla da je dugo oklevala da se obrati Saši Popoviću za pomoć, ali da je na nagovor Dragana Stojkovića Bosanca to uradila.

- Poznavala sam Sašu Popovića godinama, ali nismo nikada bili prijatelji da idemo na kafu. Poštovali smo se kada se vidimo na nekim nastupima i snimanjima. Pozvala sam ga jednom i rekla: "Snimila sam pesmu koju je radio Bosanac i on mi je rekao da te pozovem!" On mi je tada rekao: "Zašto Bosanac, pa ti me poznaješ isto koliko i on?". Onda mi je rekao da dođem da čuje i ako odgovara da nema nikakvih problema - ispričala je Milena.

Plavšićka je zatim dodala da joj je Popović pomogao bez da išta traži zauzvrat.

- Kada sam došla na razgovor prvo je slušao pesmu "Jaka žena". Prvo mi ništa ne kaže, nego sluša i ponovo je pusti. Pitao je još ljudi tamo šta misle, a zatim rekao: "Dugo nisam ovako nešto dobro čuo!" Dao mi je veliku reklamu, mnogi kažu da je to ženska himna. Saši ne mogu to da zaboravim nikada, ispoštovao me je bez ikakvog uslovljavanja - rekla je ona u emisiji "Nije lako biti ja", pa otkrila da nije mogla da dođe sebi kad je čula loše vesti:

- Kada sam čula da je bolestan, toliko mi je bilo žao. Celu noć i dan sam plakala kada sam čula da je umro, on je zaista veliki čovek. Nema pevača kome on nije pomogao, napravio je imena od njih, svi imaju kuće i stanove. On svakoga poštuje, ima odličan karakter. Najžalije mi je što je mukotrpno radio 24 sata, od svog rada nije imao vremena da uživa.

