Bodibilder i nekadašnji učesnik "Zadruge", Nikola Đorđević, poslednje dve godine imao je veoma buran period iza sebe, i to zbog druženja sa ubicom iz Dubone, Urošem Blažićem.

Bivši zadrugar 26. septembra svedočio je na suđenju Urošu Blažiću, kada je govorio o prijateljstvu sa Blažićem, a u nekom momentu je čak promenio i ime.

Foto: Printscreen

Sada, mu je izgleda malo krenulo u životu, ime i prezime je vratio na staro, a čak je uplovio i u ljubavnu vezu.

Nikola je na mrežama objavio sliku sa misterioznom devojkom koju grli oko struka, a ona ga ljubi.

On je sada, makar tako izgleda na slici, nikad srećniji, posle jako burnog perioda je svoj život uspeo da sredi.

Foto: Printscreen/Instagram

Družio se serijskim ubicom

On je nedavno svedočio na suđenju Uroša Blažića, a u optužnici je bio naveden kao Viktor Đorđević.

- Družili smo se, ali, iskreno, trudim se da zaboravim taj događaj. Sedeo sam kući kad mi je Uroš napisao da ide da pravi masakr, nisam ga shvato ozbiljno. Svašta ljudi kažu u svađi. Nisam mogao da naslutim ni da će da ide da se svađa s nekim, a kamoli da uradi tako nešto - rekao je između ostalog Đorđević, a celo svedočenje možete pročitati ovde.

Đorđević je ispričao da su se Blažić i on "lepo slagali", a da su se na tom letovanju družili dva do tri dana. On je rekao da je za Blažića "smatrao da je bio momak na mestu, radan, vredan i bez poroka".

Foto: Instagram

- To sam zaključio zato što je pričao o poljoprivredi, normalnom životu. Nije pričao o kriminalu. Rekao mi je osnovne stvari o svojoj porodici, da živi samostalnjo, da ima brata. Pitao me je koji motor da kupi, jer u to vreme još nije imao motor. Ja sam tada imao tri motora, tako da sam mu preporučio koji motor da kupi, a takođe sam mu obećao da ću da mu pozajmim svoj motor da provoza. Tako je počelo to druženje. Nisam siguran koliko je vremena prošlo od tada, sigurno manje od mesec dana, čuo sam se telefonom sa Urošem, pošto smo prethodno u Herceg Novom razmenili brojeve telefona - ispričao je.

Često se viđali



Objasnio je da je tada otišao kod Uroša motorom, a da je sa njim u društvu bila jedna devojka, kao i još jedan drug sa motorom. To je, kako je rekao, bio prvi put da je otišao u Blažićevu kuću. Kada je Uroš izašao ispored kuće, kratko su popričali i dogovorili se da Blažić dođe u Beograd kako bi mu dao da provoza motor. Nakon toga, Blažić je otišao u Beograd, našli su se u gradu

- Tog dana smo se našli oko 22 sata, proveli smo nekoliko sati zajedno i on je otišao kući autobusom. Sa Urošem sam se često viđao prošle godine. Mogu da kažem da smo bili jako dobri drugovi. On je više puta prespavao kod moje babe u stanu u Višnjičkoj banji. Moja baba živi sama i kod nje ima dosta mesta, pa je spavao tamo jer je radio u Beogradu na građevini. Uroš me je zamolio da mu pronađem neki posao preko zime jer tada nema posla od poljoprivrede i ja sam mu pronašao posao na građevini u Nemačkoj. Radio je unutrašnje radove u stanovima. Znam da je tamo bio tri meseca i nije mogao da ostane duže jer je tmao bio "na crno" - dodao je Đorđević.

On je u tužilaštvu ispričao da se sa Blažićem čuo svaki dan dok je on bio u Nemačkoj i da se u tim razgovorima nikada nije žalio. Istakao je da je Blažić "bio vredan i radan i nikada se nije žalio na posao".

