"Natalija je moja druga polovina, mi smo stvarno jako vezane, daleko smo, ali to ništa ne znači", poručuje.

"Mi smo bile jako male kada se sve to dešavalo. Naši roditelji su se potrudili da taj deo detinjstva ne osetimo na možda neki loš način. Imala sam tri godine kada se to dogodilo, a Natalija sedam meseci. Iskreno i ne sećam se detinjstva kao nekog lošeg perioda nego kao najlepšeg perioda života. Na kraju krajeva, mama i tata su zaslužni za to, tako da nema loše uspomene na detinjstvo", ističe.