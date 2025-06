On je nedavno izneo detalje iz braka koje javnost do tada nije znala. Kako su važili za najskladniji par na javnoj sceni, niko nije pretpostavljao da će nakon 18 godina zajedničkog života uslediti razvod, pogotovo jer je Milan uvek o svojoj izabranici pričao u superlativu, što se ni sada nije promenilo.

- Prva utakmica u životu na koju mi je došla žena, zajedno sa mojim tastom dragim, sa njenim ocem... To je takav derbi, ljudi, da je morala, verujte mi, da dođe žandarmerija. I bilo je dosta ljudi, bilo je sigurno 500, 1.000 ljudi, sve navijači! - rekao je prvo Milan.

- Kreće u jednom trenutku: "J***mo ti ženu, Milane". I to bruji! I moj tast ovako, među njima, oni nemaju pojma... Gleda, gleda, gleda... To bruji, Sandra umire od smeha, on sluša... I samo tast u jednom momentu kaže: "Izgleda da te ovi dobro poznaju" (smeh) - zaključio je Milan Kalinić.