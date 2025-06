- Hvala ti što si nam rodila tu malu, a veliku dušu i siguran sam da ćeš biti najbolja majka na svetu! Rekoh ti još pre neku noć koliko sam siguran u tebe. Hvala ti na emocijama koje nisam ni znao da mogu da doživim. Sad ga pazi tamo još malo sama jer kad dodje u tatine ruke, to je to!

- I za kraj, muškarci, iskreno bih vam preporučio da budete tu u ovom momentu. To je bukvalno jedinstveno iskustvo koje čak i pored truda da vam dočaram znam da neću uspeti. I ne slušajte one što vam kažu kako očevima nije mesto tu i kako ne treba da vide sve to itd. Tih priča sam se naslušao previše a to je dolazilo isključivo od žena čiji muževi nisu hteli da budu tu ili od onih koji to nikada nisu probali pa samo nagađaju. Od 20 ljudi sigurno mi je makar 18 reklo da ne treba da budem tu. Ali evo još jednog primera kako većina ne mora biti u pravu! Budite tu - zaključio je pevač i izazvao niz pozitivnih reakcija.