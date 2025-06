Porodično otišle na putovanje i nastup

Svetlana Ceca Ražnatović održala je spektakularni koncert u Dizeldorfu, a na ovom nastupu su je pratile sestra Lidija i snajka Bogdana.

Naime, Ceca je pred više od 4.000 ljudi pevača svoje najveće hitove.

Foto: ATA images

- Presrećna sam. Ljudi iz čitave Evrope su došli u Dizeldorf. U publici su bili ljudi iz Holandije, Belgije, iz čitave Nemačke. Puno mi je srce, presrećna sam. Šta postoji lepše za izvođača nego kada ima prepune dvorane u dijaspori. To nije Srbija, nije to ex-Jugoslavija, ovo je dijaspora.

- Skoro 40 godina rada. Ja sam ponosna na svaku godinu trajanja u mojoj karijeri i ovo nije kliše, jednostavno, ponosna sam na svaki sekund u svojoj karijeri i ponosna sam na svakog svog fana, jer znaš kako kažu - kakav pevač, takva i publika. A što se moje publike tiče, vrlo je transparentno kako dobru publiku imam i izuzetno sam ponosna na njih.

Foto: Printscreen/Instagram

Sa Cecom su na nastupu u Nemačkoj bile sestra i snajka koje su uživale u njenoj muzici.

- Nisu stroge ni jedna ni druga. Presrećne su, preponosne su i to su prvi utisci koje sam čula od njih dve nakon što sam sišla sa bine. Mi smo porodica, mi se podržavamo, svi smo jedni drugima vetar u leđa, što je prirodno. I kada su i kritike u pitanju, jako su bitne te kritike da se zna kada su konstruktivne, da li dolaze od članova porodice, da li od bliskih prijatelja, saradnika. U svakom slučaju ja ne prihvatam svačiju kritiku, odmah da se razumemo. Ali ne zato što sam sujetna ili što ne želim da je prihvatim. Ja prihvatam kritike samo od ljudi kojima apsolutno verujem, a to su ljudi s kojima sam kroz život pojela džakove i džakove soli.

1/6 Vidi galeriju Lidija Ocokoljić direktorka Foto: Marina Lopičić, Kurir, Dragan Kadić, Vladimir Šporčić

Ceca će na Vidovdan održati koncert u Nišu, a istog dana je i finale "Zvezda Granda".

- Ceca će biti u Nišu 28. juna na Vidovdan. Moj veliki solistički koncert u Nišu, naravno, moj rodni jug Srbije. Žao mi je što neću biti uz svoje kandidate koji su prošli u finale, ali šta da se radi, posao zove, publika čeka, nema tu kalkulacije.

- Da li zbog toga što sam sa Juga, ali moraš priznati moja publika je svuda ista, reakcije su svuda burne, ali emotivno burne. Koncert 2013. godine u Nišu obeležio je snimak na kome pevam "Kukavicu" i plačem. Ja ne znam uz koju pesmu će me poneti atmosfera, emocija. Kad sam poslednji put izašla pred nišku publiku, imala sam knedlu u grlu sve vreme i govorila sam sebi: "Ako te savladaju suze i emocije, ti možeš da siđeš sa bine odmah". Jer neću prestati da plačem. To je prosto neki naboj emocija i zavisi u kakvom si emotivnom stanju tog dana. Svi smo mi samo ljudi. Ja želim da se u Nišu radujem sa svojom publikom, da se veselim, pa i ako se desi neka suza emotivna, što da ne, sve je to za ljude.

1/6 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: ATA images, ATAIMAGES

Otkrila je šta želi za rođendan.

- Pa nemam ja neke nove želje. Najbitnije mi je da smo svi zajedno, da se volimo, mislim na moju porodicu, da se držimo zajedno, da rastemo zajedno, da smo živi i zdravi, neke lične želje da budem zdrava, jaka, energična, da budem puna pozitivne energije, da me okružuju pozitivni ljudi koje volim i koji me vole, da se moja publika uveća, da imam i dalje ovako predivne koncerte. To su neke moje želje.

- Sve poklone od mojih fanova čuvam, sve koristim. Ovo je maska za telefon sa fotografijama mojih unuka. U Sloveniji sam dobila veliko ćebe sa likovima mene, Anastasije, Veljka sa koncerata. Ja koristim to ćebence, prelepo je i preudobno i predivno i pokrivam se kada mi je hladno. Jednom prilikom Željko prilazi, pošto je tu Veljko mali sa Marakane, i kaže: "Ceco, jesam li ovo ja"? Ja kažem: "Ne, ljubavi, to nisi ti, to je tvoj tata".

Kurir/Blic

Svetlana Ceca Ražnatović o pokojnom suprugu sa suzama u očima: