- Kako si to zapamtila? To je meni tada bio, što bi ljudi rekli, kulturološki šok. Nisam to mogla da shvatim, kako? Rekla mi je: "E, evo, samo minut dva, da se istuširam i krećemo", a ja: "Pa kako? Pa to ne stigneš ni da napuniš šerpu vodom, ni da se šporet zagreje, pa voda... Pa to traje i traje..." Dok te neko polije ili sam sebe kad polivaš, pa isprosipaš sve, pa dok to sve pokupiš i očistiš... To je stvarno proces kad se kupaš u lavorima ili buradima. Jeste, to mi je tad stvarno bilo nešto "uvau" - priznala je ona i dodala: