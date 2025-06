- Alkohol sam krenula da konzumiram kada sam imala 13 godina. Ja sam kao dete imala poremećeno ponašanje. Bila sam jako problematična i buntovna. Sa 15 godina je to prešlo u granične poremećaje i kasnije je to prešlo u taj afektivni poremećaj. Ljudi koji boluju od toga znaju da je to usko uglavnom povezano sa zloupotrebom zabranjenih supstanci. Pokušaji samoubistva su kod pojedinih ljudi koji boluju od te bolesti (bipolarnog poremećaja), nažalost, vrlo česti. Bolest se vrlo često, nažalost, tako i završava. Ukoliko se ne tretira kako treba, ukoliko terapija nije kako treba, ukoliko lekar nije kako treba. Da, ja sam se, naravno, pokajala i zaista nisam imala suicidalne misli od tada više nikada. Meni se to dogodilo dva puta. Jednom ne znam ni kako sam ostala živa. To se dogodi u toj psihotilnoj epizodi - govorila je Ajla i dodala: