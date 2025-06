Saša Mirković gostovao je u jednoj emisiji gde je otkrio sve detalje o incidentu u koji se dogodio u Zagrebu sa menadžerom Veliborom Popovićem Popom.

- Vi ste to okarakterisali kao pokušaj ubistva - rekao je voditelj.

- Nisam ga ja okarakterisao kao pokušaj ubistva, već tužilaštvo i policija - pokušaj ubistva i nanošenje teških telesnih povreda drugog stepena sa namerom. Begunac, Velibor Popović Pop, je pobegao i krije se u Crnoj Gori. Nadam se da će nadležni organi ubrzo doći do njega, preko Interpola ili kako već, ne znam, ali verujem pravosuđu - naglasio je Mirković, pa dodao:

1/17 Vidi galeriju Saša Mirković - incident u Zagrebu Foto: Petar Aleksić

- Udario me je u potiljak, ja sam se pridržao za staklo i klekao na koleno. To je bilo ispred ulaza u hotel, a onda je usledilo udaranje i šutiranje. Kad sam pao na zemlju i pokušao da se podignem, podigao sam pogled i video da je krenula prema meni cipela. Stavio sam ruku kako bih zaštitio glavu, inače bi bilo... Ruka je pukla na pet mesta. To su bili udarci puni mržnje, ali ne znam zašto jer ja tog čoveka nikad nisam video.

- Zašto ste napadnuti? - pitao je voditelj

- 2023. godine bio je koncert Ace Lukasa u Parizu. Reklama nije bila dozvoljena. On je hteo da reklamira to kako on hoće. Ja sam imao primedbu, ali on je krenuo da mi šalje preteće poruke. Prijavio sam slučaj u Srbiji, ali jedan tužilac nije odreagovao, pa je pokrenut postupak i protiv njega. Da je tad odreagovao, ne bi došlo do pokušaja ubistva sada, već bi bio u zatvoru. Nakon toga je uhapšen za neko delo koje je u Francuskoj izvršio, preko Interpola. Mislim da je bio na izdržavanju kazne, to mi sada ljudi pričaju. Mislim da je u pitanju neko ucenjivanje i reketiranje, takvu sam informaciju dobio - objasnio je Mirković i izneo sumnje da su ga pratili.

- Imam utisak da sam praćen tog dana. U 11:15 sam sišao ispred hotela, agent za nekretnine me je pokupio. Moj auto je bio ispred hotela, koji sam takođe tužio zbog neadekvatnog pružanja bezbednosti. Kasnije smo otišli do notara, vratili se, a kad smo stali ispred hotela, automobil je stao preko puta. Iz njega su izašli Popović i Boško Janković. Napravio sam dva koraka, on mi je prišao i pitao me da li možemo da pričamo. Shvatio sam ko je, rekao da možemo, pružio ruku prema hotelu i tada dobio udarac. Bukvalno je sačekao da okrenem leđa.

Kurir.rs/Avaz