- E, da, to mi je bilo malo glupo. Mi smo bile na plaži u monokiniju, njen muž je slikao, nas dve se kupamo u moru.. Mislim, čemu to objavljivati u novinama, ali dobro, bile smo mlade, lepe, ništa nam nije falilo - kaže Suzana Mančić za Hype TV i dodaje:

- Naljutila sam se malkice, pre neku godinu kada je to ponovo ona plasirala iz nekog štosa, ne iz zle namere. Rekoh šta nam sad to treba u ovim godinama, ali dobro, neka vide kako smo bile zgodne. Sada smo u dobrim odnosima .

- Juče je bilo sumorno vreme, rekoh 'ajde da se nešto dešava, pa sam počela da pretražujem svoje slike i nađem tu fotografiju. Rekoh, jaaaao, kad je to bilo... A prvo me Suzi zvala nešto privatno pre toga, ne znam da li se ona seća toga uopšte... To je bilo u Kumboru. Bila sam presrećna kada sam našla tu fotografiju i videla sam kako je tada izgledala Crna Gora. Takva divljina...pa sam pomislila: "Bože, što nisam u tom vremenu". Znamo da je sve to sada naseljeno, i setila sam se baš tih trenutaka, moje rane mladosti... Niti je tu šta vulgarno, niti išta, toliko smo čedno izgledale - prokomentarisala je u emisiji "Grand magazin".