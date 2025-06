Pevačica Mia Borisavljević svojevremeno je morala da pozajmi novac i to veliku svotu, na početku muzičke karijere.

Kako bi snimila svoj prvi album, Mia je bila prinuđena da pozajmi 60.000 evra, jer je to, kako je priznala, bilo jedino rešenje u tom trenutku.

- Nikada nisam želela da me ljudi gledaju kao žrtvu. Kroz ceo život hrabro sam se borila. Svaka situacija za mene je predstavljala izazov i lekciju iz koje sam izvlačila pouke. Strah je emocija koju sam odbacila, jer bi mi samo odmogla. Borila sam se dan po dan, korak po korak i bila sam svesna da sve što pozajmim moram da vratim. Nije postojala druga opcija i nisam imala plan "B".

- Kada kažem da su opasni, mislim na to da nije bilo odugovlačenja i gledanja kroz prste. Nije mi bilo dovoljno da previše razmišljam, već je bilo potrebno da delujem sada i odmah. Vreme je teklo poput peščanog sata, a ja sam njihove reči ozbiljno shvatila. U prilog njihovoj ozbiljnosti govori to što smo potpisali ugovor u Palati pravde! Rok za vraćanje bio je dve godine, ali je kasnije produžen za šest meseci. Nisam smela ni da zamislim šta bi se desilo da ga nisam ispoštovala, to nije bila opcija - rekla je pevačica.