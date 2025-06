Rok legenda Milić Vukašinović prolazi kroz najteži period u životu. Posle amputacije noge, suočava se s teškim oporavkom i finansijskim izazovima, ali ono što ga je najviše pogodilo jeste to što ga niko od kolega, s kojima je godinama delio binu, nije pozvao da pita kako je.

- Ova proteza je onaj prvi primerak koji oni daju, probni, što se kaže. To je samo da naučim da hodam, a ona prava proteza je nešto drugo. Pošto to ide preko zdravstvenog, čekaću nekih šest meseci - rekao je Milić Vukašinović.

- Sokoj mi je dosta pomogao. Bio sam četiri meseca u bolnici, koju sam morao da plaćam 20.000 dinara na svakih deset dana, a to je mnogo para.

- Dok ne stigne prava proteza, teško ću stajati s gitarom, jer je ova gitara teška sama po sebi. Problem je i moj kašalj. On jeste miran, ali kada se zakašljem, to zvuči stravično. Možda neću kašljati kada budem pevao, ali imam problem i s glasnim žicama - stalno sam promukao. Moram da pitam doktora da li to može da se sredi, jer su mi i glasne žice otišle od pušenja - rekao je roker.