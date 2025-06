Lekari čine sve da mu pomognu

- Tačno je da su me sa lisicama na rukama uhapsili i prvo odvezli u policiju ,a iz policije na psihijatriju zbog moje dijagnoze bipolarni poremećaj. Do sada sam dva puta prisilno hospitalizovan. Prvi put 2019. godine kad sam pokušao da se ubijem, a drugi put 2024. godine jer su me majka i ujak nakon svađe sa njima prijavili u policiju pa su me tad vezanog lisicama hospitalizovali na psihijatriju. Tada am dobio mesec dana zabranu prilaska majci i ujaku od tada me govorim sa njima. Sada doktori pokušavaju strujom i litijumom da mi nekako pomognu jer me depresija ponovo ubija. Svaki dan po tri puta primam struju u mozak to se radi kad antidepresivi više ne deluju. Struja peče i boli ali zato ti kasnije bude bolje ,kao da si na koksu. Ovo mi je peta, šesta hospitalizacija, i nadam se da ce mi konačno biti bolje da bi mogao da se vratim muzici i nastupima -rekao nam je on.