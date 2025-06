Iva Grgurić je sada veoma posvećena zdravom načinu života, a svojevremeno je otkrila da je uz pomoć autofagije i redovnih treninga uspela da dođe do željene kilaže. Ovaj način ishrane podrazumeva da ljudi smeju da jedu gotovo sve namirnice, ali samo u određeno doba dana, te korisnici praktikuju 16 ili više sati gladovanja.

"Imala sam sponzora"

- Došla sam u Zagreb iz Osjeka kada sam imala 20 godina, potpuno sama i bez novca. Zaposlila sam se kao hostesa u nekom klubu i našla stan preko oglasa. Posle mesec dana, čovek koji je dolazio po novac za kiriju pitao me je da li bih želela da upoznam vlasnika stana - započela je priču Iva te je opisala kako je izgledao prvi susret s hrvatskim tajkunom.

- Šokiralo me je to što je on bio u invalidskim kolicima jer sam ga drugačije zamišljala. Mislila sam da je puno mlađi, a onda mi je rekao da ima multiplu sklerozu - pričala je bez daha Iva.