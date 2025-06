Pevačica Stojanka Mitrović Ćana jednom prilikom je pričala da je imala teško detinjstvo, te i da je tom prilikom živela u kući usred šume. Naime, ona je bila u kući do koje se teško dolazilo u opštini Sanski Most, te je kada je došla do većeg novca , odmah sebi želela da obezbedi što pristojniji život.

- Poprilično je bilo mučno, baš u tim zimskim vremenima mi smo išli, bili smo đaci pešaci, to je do četvrtog razreda, jer smo imali školu u našem selu, onda, od četvrtog do osmog, smo išli u susedno selo, a to je otprilike, 10 kilometara od mog sela, znači, računaj dva i po sata, računaj dvadeset kilometara, tamo i nazad. Nimalo lako, sećam se svi smo imali neke bunde i ujutru u pet sati krećemo, zovemo jedni druge i kako nije bio pročišćen put uvek jedan ide napred, a mi koji smo visočiji, obično smo mi išli prvi. I onda, dođemo na čas i ne možemo da otkopčamo bundu koliko smo se smrzli.