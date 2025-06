- To je ta etiketa koja ti se zalepi, bam, i ti to kad ti se zalepi više nikad ne možeš da skineš. Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu sve. Slađa je više puta, kada je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Nisam ga trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini" - govorila je Vesna u emisiji "Iz profila".