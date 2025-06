Preljinac Dragan Nikolić evocirao je s našom ekipom anegdotu s kraljicom narodne muzike, što se njoj nije svidelo, pa je burno reagovala kad smo joj pomenuli njeno kartanje, o kome se već godinama piše

Lepa Lukić ne krije da voli da se kocka, ali je nervira činjenica da se to često potencira u javnosti. Kraljica narodne muzike kockanje smatra igrom i razonodom, pogotovo otkako je u penziji i, kako je tvrdila u medijima, ima limit koji mesečno ne prelazi.

Naša ekipa nedavno je boravila u čačanskom kraju, gde smo u Preljini sreli meštanina Dragana Nikolića, koji je s nama evocirao uspomene na poznanstvo s Lepom. Posebno je bila zanimljiva anegdota kad se ona kockala ni manje-ni više nego u njegovoj kući.

- Lepa se kockala ovde u mojoj kući u Preljini. Oduvek je bila velika kockarka, volela je da igra karte. Dobro se sećam da nas je pokojna baba bila isterala iz starinske kuće u kojoj smo živeli, a njen rođeni brat, moj deda Simo Komadinić bio je čuveni kockar u ovom kraju. Igrao je poker i ne znam šta još... I tako su jednom prilikom došli Lepa i neki Boško. Oni su bili najjači kockari u to vreme. Bila je Lepa i tada poznata. Pevala je ovde u kafani kod Sretena i kod Ace, i onda dođe uveče i kockaju se. To je bio čuveni tandem za kockanje. Lepa je bila jedina žena kockar u to vreme, a u igri su bile silne pare, koje su izgubili. I ona sama je pričala da je izgubila milione na kocki. Nije to tajna. Mnogo para, čuvena je kockarka Lepa. Opasna žena. Boško je posle išao za Nemačku pa se čupao, švercovao je sir i rakiju, takvo je vreme bilo, dođe ovde i sve izgubi - prisetio se Nikolić.

Pozvali smo Lepu da bismo čuli njen komentar na ovu priču, ali se ona jako iznervirala kad je čula da su tema kockanje i novac.

- Znate šta? Nemojte me dirati u 85 godina, zabole me šta on kaže i šta misli. Je l' sad ja treba da se pravdam što sam se kartala? - kratko je poručila besna Lepa, pa nam spustila slušalicu.

Inače, Lukićevoj nikad nije bilo jasno zašto je narodu zanimljivo da čita o njenom poroku, jer svoj pošteno zarađeni novac može da troši kako želi.

- Volim da zaigram, ali se inače bojim kocke. I sad odem u kazino malo da pustim ventil. Niti se drogiram, niti pušim, niti pijem. Zar treba da sedim u četiri zida? E neću! Ja se ovako podmlađujem. Nisam raspikuća kao neki. Šta ste se okomili na mene?! Izgubi se, ali se i dobije. Igram blekdžek. Ne idem u kazino da bih nekog izvaćarila. Ako imam sreće, dobijem, a ako vidim da nemam, prekidam. Kakva je to glupost da ne izlazim iz kazina? Pa ne mogu da ne jedem i da ne spavam - rekla je tada Lepa pa nastavila:

- Za moje pare ja mogu da budem gde god hoću. Nisam ukrala, šta se to koga tiče? Narod zna da ja volim da igram, nisam zaslužila da me napadaju kao da radim ne znam šta! Ne vidim zašto bi bio nečiji problem što ja trošim svoj novac. Pa ja sam ga zaradila, moje je i kako ću da ga potrošim. Ne vidim problem u tome. Ja u penziji imam dosta slobodnog vremena, ali sam uprkos svemu žena koja se dosta kreće i volim da idem gde god mogu i kad mogu. Znam kakve troškove imam, na šta smem da trošim, a na šta ne. Kad odem da se kockam, to je obično potrošena neka mala količina novca. Nema tu rasipanja. Niti pijem, niti pušim, to je kod mene baš striktno. Nikad niste mogli da me vidite u kafani kako se opijam. To je misaona imenica - rekla je svojevremeno Lepa za Pink.

