Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Da li si pričao da smo u vezi i da si mi kupio auto golf 7? Da li si želeo da me upoznaš, zašto? Znači nisi pričao da si mi platio estetske operacije? - nastavljala je Ivana.

- Meni su bivši zadrugari rekli da si im to pričao - rekla je Ivana.

- To je isto kao što je pričao da je suvlasnik firme, a istina je da je zapravo vozač. On Šopićku niti poznaje, niti bilo šta, ne znam odakle mu ta maštovitost. Sve što je rekao, slagao je. Nema kraja njegovim lažima. Pravi devojci problem za džabe, potpisujem da se nikad nisu upoznali u životu. On je prešao igricu - rekla je tad Ivana za Kurir.