- U to vreme moje mladosti park u Konjicu je bio pun zelenila i bio je jedan od najlepših parkova u to vreme u Jugoslaviji. U parku se pecalo, iz parka se zaljubljivalo, odatle se išlo u bioskop, pa i vraćalo se da se „šaketa“ (prim.aut tuklo). Ja sam se zaljubljivao, jer sam bio dosta emotivan, a bogami i uzvraćalo se to. Važio sam za jednog mangupa – ispričao je Boske, a potom otkrio kako je upoznao suprugu.