Naime, on je otišao na more, a ranije je govorio da, kada je na odmoru, trudi se da se nikome ne javi na telefon.

- Gasim telefon, niko ne može da me dobije kada sam na odmoru i to je moj ritual. To radim da bih ostao čitav i da bih se odmorio što više, jer svi znaju koliko radim.

- Moj drug je tada zadužen da brine o mojoj majci, i to je to. On je zadužen za sve, tako smo se dogovorili. Tih 15 dana ništa ne može da me uznemiri. Tamo idem kod jedne lepe i zgodne Italijanke i odsedam kod nje u hotelu. Tamo kad odem, ako me neko traži ona kaže da sam se odjavio ako već negde idem - rekao je Peja.