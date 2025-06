- Pevala sam u jednoj diskoteci. Najavili su mi preko njihovog lažnog broj da će da se desi smrt u toj diskoteci. Na Ostrogu, na ćivotu svetog Vasiliija, pre toga, javilo mi se da će neko da strada pored mene. To su takvi ataci da je to nešto neverovatno. Sveštenik koji je čuvao tada mošti rekao mi je da se ne brinem, da neće moći ništa, samo da se pomolim svetom Vasiliju Ostroškom i da će sve biti u redu. Dolazi taj moj nastup. Opet dobijam poruku: "Noćas će se desiti smrt u diskoteci". Posle mog prvog bloka, odjedamput pada devojka, sa četiri-pet metara visine, direktno na glavu. To je bio pad na te pločice, gde je bilo nekih četristo ljudi. Njoj je krenula krv iz ušiju, oči su ispale iz očne duplje. Puls nije imala. Saznala sam da je to bila neka rukometašica, dvadeset i osam godina je imala. Ona ostaje mrtva. Hitna pomoć stiže, posle 14 minuta. Ja ne mogu da verujem. Ono što mi je najavljeno to se desilo. Došlo je njih četvorica, stavili su je na nosila. Konstatovana je smrt. Pokrili su je belim čaršafom i počeli da je iznose - priseća se Vendi, pa ističe kako je njena molitva vratila u život usmrćenu devojku: