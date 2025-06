Naime, ona je rekla da je ishrana bila zaslužna za sve, tj za to što su stvari pošle naopako.- rekla je pevačica jednom prilikom.

- Kad čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati to što kaže. Pa tako nisam ni ja jer je to ipak sama ona znala, to je bolest.