"Mi smo bili kolege "

- To je neobična priča. Mi smo bili kolege pre nego što smo počeli da se zabavljamo, uvek smo se lepo ispričali kad se vidimo. Ja sam tada izašla iz neke veze, on je to čuo i tada je počeo da mi piše. Rekla sam tada sebi: "Jao, Bože, vidi ovog!". On je bio uporan, nije odustajao, na kraju sam uhvatila sebe kako virim na vrata i gledam da li će doći. Pitala sam se šta ako ne dođe. Nisam bila svesna toga da želim da ga vidim, nisam to prihvatala - ispričala je Teodora za "Hajp" televiziju.