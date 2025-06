- Bio sam lice revije, bio sam u svim medijima u Milanu, imao sam svega 30 sekundi da se presvučem. Nakon završetka revije, masa novinara, paparaca, stvarno nestvarno. Važan buker iz Njujorka me je doveo do toga da budem prvi muški model "One management" koji je otvorio reviju, jer su do tada radili samo sa ženama. Trebao sam nakon toga da radim za "Dizel" ali zbog papira se nije ostvarilo, jer mi nismo znali da ću biti toliko uspešan, jer smo došli da probamo. Nisam uvek bio svestan, ali sam uvek bio spreman. U Njujorku sam živeo preko puta zgrade gde su bili Bijonse i Džej Zi.